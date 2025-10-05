Der nächste Hurricane? Cosa Resources ist der Uran-Ausreißer, den Anleger verschlafen!

Anzeige / Werbung

Der Uran-Bullenmarkt ist nicht mehr im Anmarsch. Er ist bereits da.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Cosa Resources Corp. veröffentlicht.

Willkommen zurück, Leserinnen und Leser -

Der Uranpreis ist in den letzten fünf Jahren um 175% gestiegen - von nur 30 USD/pfund im Jahr 2020 auf über 100 USD/pfund im Januar 2024, und hält sich aktuell stabil bei 82 USD/pfund.

Das ist keine Prognose - das ist eine Tatsache.

Und während Großkonzerne wie Cameco und Kazatomprom die Schlagzeilen dominieren, wird der wahre Reichtum in diesem Zyklus mit der nächsten Entdeckung verdient - bevor der Markt davon erfährt.

Hier kommt Cosa Resources ins Spiel (WKN: A3DJYJ SYM: SSKU).