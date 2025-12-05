Myriad Uranium: Die amerikanische Uran-Renaissance hat begonnen und gerade einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht

Anzeige / Werbung

Myriad Uranium (WKN: A3D1E0) ist zurück - und diesmal ist das Unternehmen mit einem der wichtigsten Explorationswerkzeuge der modernen Uranexploration ausgestattet:

Ausgestattet mit einem vollständig districtweiten, helikoptergetragenen radiometrischen und magnetischen Geophysik-Survey über das gesamte Uranprojekt Copper Mountain.

Und das Timing könnte nicht besser sein.

Denn 2025 hat sich etwas Entscheidendes verändert:

Die Trump-Administration fährt die US-Uranentwicklung wieder HOCH.

Jeden Monat werden weitere amerikanische Uranprojekte auf Fast-Track-Pfaden vorangetrieben, SMR-Installationen beschleunigen sich, und Washington warnt offen vor der gefährlich hohen Importabhängigkeit.

Das Weiße Haus will amerikanisches Uran .

. US-Versorger wollen amerikanisches Uran .

. SMR-Entwickler brauchen amerikanisches Uran .

. Und mit der rasanten Entwicklung von AI benötigen Rechenzentren enorme Mengen an sicherer, ununterbrochener Grundlastenergie.

Und genau hier sitzt Myriad: in Wyoming - dem Uranstaat Nr. 1 in den USA - mit einem historischen Mineralendowment von rund 655 Millionen Pfund Uran, wie in der Bendix-Studie (1982) im Auftrag des Energieministeriums dargestellt.

Eine Zahl, die das Potenzial des Projekts Copper Mountain unterstreicht, eines der größten Uranprojekte in den Vereinigten Staaten zu werden - mit historischer Produktion im Kalten Krieg und umfangreicher Explorations- und Entwicklungsarbeit aus den 1970er-Jahren. Die Vergangenheit liefert eine klare Roadmap, wie dieses Potenzial erschlossen werden kann.

Jetzt, mit dem neuen Airborne-Survey, wird der gesamte Distrikt "erleuchtet" - auf eine Weise, die in den 1970ern schlicht nicht möglich war.

Dies ist ein weiterer Zündfunke für ein Projekt, das sich in den letzten 12 Monaten rasant weiterentwickelt hat.

Dies ist ein entscheidender Moment in der Story.

DIE GROSSEN NEWS: Myriad schließt einen full-scale radiometrischen & magnetischen Survey über das GESAMTE Copper-Mountain-Gebiet ab

Dies ist kein kleiner Teilflächen-Survey.

Dies ist ein districtweites Geophysik-Programm, durchgeführt vor Wintereinbruch und deckt 191,8 km² mit 2.114 geflogenen Linienkilometern bei sehr engem Linienabstand ab.

Ein Datensatz dieser Art kann:

verborgene Uran-Systeme identifizieren

tiefere Strukturen aufzeigen, die historisch nie getestet wurden

fault-kontrollierte Fallen sichtbar machen

granitgebundene Mineralisationsmuster kartieren

Rollfront-Uranpfade erkennbar machen

bekannte historische Lagerstätten erweitern

völlig neue Ziele in bislang unzugänglichen Bereichen aufdecken

Zum ersten Mal überhaupt besitzt der gesamte Uran-Distrikt Copper Mountain einen modernen geophysikalischen Fingerabdruck.

CEO Thomas Lamb formulierte es so:

"Dieser Survey beleuchtet jene Bereiche, die historisch unterexploriert waren, schlicht weil sie schwer zugänglich waren."

Selbst Branchengrößen wie Bendix, Union Pacific und Anaconda - die den Distrikt über Jahrzehnte bearbeiteten - hatten diese Daten nie.

Jetzt hat Myriad sie.

Und das ist ein Meilenstein.

DER ENTSCHEIDENDE PUNKT: Bendix schätzte ein potenzielles Mineralendowment von 655 Mio. Pfund - und Myriad besitzt nun die Werkzeuge, um das größere Potenzial sichtbar zu machen

1982 erstellte Bendix Engineering eine umfassende District-Bewertung für das US-Energieministerium, die Folgendes aufzeigte:

655 Mio. Pfund potenzielles enthaltenes Uran im gesamten Distrikt

davon 245 Mio. Pfund allein im zentralen Bereich, von dem Myriad über 70% kontrolliert.

Diese Zahlen sind keine NI-43-101-konformen Ressourcen, doch sie bilden die Grundlage dafür, warum Copper Mountain als einer der größten unerschlossenen Uran-Distrikte der USA gilt.

Die Bendix-Studie stellte zudem fest, dass mehrere äußerst aussichtsreiche Zonen nie richtig verfolgt wurden - lediglich aufgrund von Zugangsbeschränkungen der 1970er-Technologie.

Heute?

Ein Helikopter löst dieses Problem sofort.

Moderne Radiometrie geht noch weiter und zeigt präzise, wo die nächsten Bohrprogramme ansetzen sollten.

CEO Thomas Lamb bringt es auf den Punkt:

"Die gewonnenen Erkenntnisse werden unsere Explorations- und Entwicklungsprogramme erheblich stärken."

Übersetzung:

Die Suche nach der WIRKLICHEN Größe von Copper Mountain ist in eine neue Phase eingetreten.

DIE TECHNOLOGIE: Hochleistungs-Sensorik zur Identifikation großmaßstäblicher Uran-Systeme

Dies war kein günstiger Survey.

Dies war kein leichtgewichtiges Instrumentenpaket.

Precision Geosurveys setzte ein High-End-System ein:

Radiometrie (Medusa Gamma-Spektrometer)

21 Liter NaI(Tl)-Kristalle

512-Kanal-Ausgabe

ultrafeine Probennahme

entwickelt, um Uran auch unter Deckschichten zu erkennen

Magnetik (Scintrex CS-3 Cäsium-Dampfsensor)

Sensitivität besser als 0,01 nT

20 Hz Abtastrate

perfekt für tieferliegende Strukturen, Intrusionen und granitgebundene Kontakte

Dies ist derselbe Datentyp, der große Uranfunde in Kanada, Afrika und Australien möglich gemacht hat - und jetzt steht er erstmals für Copper Mountain zur Verfügung.

Die final verarbeiteten Daten werden im Januar 2026 erwartet.

Damit beginnt Myriad das Jahr 2026 mit:

vollständiger District-Radiometrie

vollständiger District-Magnetik

Integration mit einem 70-jährigen historischen Datensatz

präzisen Bohrzielen für das nächste Explorationsprogramm

So verwandelt man historische Bohrungen, Minenplanung und Produktion in ein modernes District-Scale-Projekt.

DIES IST DER MOMENT, AUF DEN DER MARKT GEWARTET HAT

Myriads erstes modernes Bohrprogramm bestätigte bereits:

20-60% höhere Grade als historische Gammaprobe-Werte

als historische Gammaprobe-Werte offene Mineralisierung in alle Richtungen

Potenzial für mehrere geologische Lagerstättentypen

Copper Mountain ist jedoch kein Ein-Zonen-Projekt.

Es ist ein District - mit:

7 bekannten Lagerstätten

15+ priorisierten Brownfield-Zielen

Rollfront-Potenzial

Thrust-Fault-Potenzial

granitgebundener Mineralisierung

historischer Produktion

und einer gigantischen historischen Datenbank

Mit dem neuen Airborne-Survey wird die Story noch klarer:

Copper Mountain tritt endlich in seine Discovery-Dekade ein.

Und da die US-Regierung Uranentwicklung für SMRs, Mikroreaktoren und militärische Lieferketten beschleunigt…

könnte das Timing nicht besser sein.

WARUM MYRIAD 2026 ZU DEN TOP-URANAKTIEN DER USA GEHÖREN KÖNNTE

Der Bull Case in einem Satz:

Wyoming = US-Uran-Hochburg

Trump = pro-Uran, pro-amerikanischer Bergbau

SMRs = benötigen MEHR Uran pro MW

~655 Mio. Pfund Mineralendowment = District-Scale-Upside

= District-Scale-Upside Neue Radiometrie = Identifikation unerkundeter Bereiche

Historische Produktion = >750.000 Pfund (Bestätigung ausstehend)

(Bestätigung ausstehend) Moderne Exploration = 20-60% Grad-Uplift gegenüber historischen Logs

gegenüber historischen Logs Finaler Survey = Januar 2026

Nächstes Bohrprogramm = Beginn 2026

Myriad ist kein "gewöhnlicher Explorer".

Es ist eines der wenigen US-Uranunternehmen, das einen Distrikt kontrolliert, der einst aus strategischen Gründen für die USGS bewertet wurde.

Und jetzt - zum ersten Mal - wird der Distrikt mit moderner Technologie vollständig neu interpretiert.

FAZIT

MYRIAD IST ANGEKOMMEN - UND DIE WIRKLICHE ENTDECKUNG BEGINNT JETZT**

Der amerikanische Uranmarkt befindet sich in einem einmaligen Superzyklus, angetrieben von:

nationaler Sicherheit

SMRs

Energieunabhängigkeit

militärischen Lieferketten

geopolitischer Unsicherheit

und dem Ende billigen ausländischen Urans

Copper Mountain ist GENAU die Art von Projekt, die die USA ans Netz bringen wollen.

Und Myriad Uranium hat gerade den entscheidenden Schritt gemacht, um dieser Vision näherzukommen.

Erwarten Sie Momentum.

Erwarten Sie Katalysatoren.

Erwarten Sie, dass der Markt dieses Unternehmen neu entdeckt.

2026 könnte Myriads Durchbruchsjahr werden.



Historical Estimates

While Myriad has determined that the historical estimates described in this news release are relevant to the Copper Mountain Project Area and are reasonably reliable given the authors and circumstances of their preparation, and are suitable for public disclosure, readers are cautioned to not place undue reliance on these historical estimates as an indicator of current mineral resources or mineral reserves at the Project Area. A qualified person (as defined under NI 43-101) has not done sufficient work to classify any of the historical estimates as current mineral resources or mineral reserves, and Myriad is not treating the historical estimates as a current mineral resource or mineral reserve. Also, while the Copper Mountain Project Area contains all or most of each deposit referred to, some of the resources referred to may be located outside the current Copper Mountain Project Area. Furthermore, the estimates are decades old and based on drilling data for which the logs are, as of yet, predominantly unavailable. The historical resource estimates, therefore, should not be unduly relied upon.

Inherent limitations of the historical estimates include that the nature of the mineralisation (fracture hosted) makes estimation from drill data less reliable than other deposit types (e.g. those that are thick and uniform). From Myriad's viewpoint, limitations include that the Company has not been able to verify the data itself and that the estimate may be optimistic relative to subsequent work which applied a "delayed fission neutron" (DFN) factor to calculate grades. On the other hand, DFN is controversial, in that the approach is viewed by some experts as too conservative. Nevertheless, it was applied in later resource estimations by Union Pacific relating to Copper Mountain.

In order to verify the historical estimates and potentially re-state them as current resources, a program of digitization of available data is required. This must be followed by re-logging and/or re-drilling to generate new data to the extent necessary that it is comparable with the original data, or new data that can be used to establish the correlation and continuity of geology and grades between boreholes with sufficient confidence to estimate mineral resources.

Qualified person and data verification

The scientific or technical information in this news release respecting the company's Copper Mountain project has been reviewed and approved by George van der Walt, MSc, PrSciNat, FGSSA, Myriad's consulting geologist and a qualified person as defined in National Instrument 43-101 -- Standards of Disclosure for Mineral Projects. While the content of the reports is considered to be relevant and reliable, the underlying data, such as original drill logs, sampling, analytical and test data certificates, quality assurance, and quality control, is not available for verification. Further work, such as drilling and sampling, will be required to verify or create supplementary information to support the underlying assumptions and conclusions.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

