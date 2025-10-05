Die Aktie von Airbus SE notiert aktuell bei 203 EUR - ein Niveau, das Anlegern trotz kurzfristiger Volatilität Stabilität signalisiert. Nach einem starken dritten Quartal und überraschend hohen September-Auslieferungen zeigt der europäische Flugzeugbauer, dass er seine Lieferkette zunehmend im Griff hat. Gleichzeitig richtet Airbus den Blick strategisch nach Asien - insbesondere nach Indien, das sich als neuer Wachstumsmotor der zivilen Luftfahrt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de