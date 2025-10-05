St. Gallen - Hauseigentümer müssen sich auf höhere Versicherungsprämien gefasst machen. «Blatten war ein Wendepunkt und hat die Branche aufgerüttelt», sagte Helvetia-Chef Fabian Rupprecht im Interview mit der «NZZ am Sonntag» (Ausgabe vom 05.10.). Versicherer würden Risiken stärker gewichten - mit der Folge, dass Häuser in gefährdeten Zonen keinen Versicherungsschutz mehr erhielten. Gleichzeitig werden Policen teurer: «Langfristig werden die Prämien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab