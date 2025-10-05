Unter hohen Schwankungen schiebt sich der Kurs nach oben. Zum Handelsende am Freitag notiert die Aktie mit einem Kurs von 10,95 Euro auf Tageshoch, das Wochenhoch hat man am Montag mit 11,19 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Maximal war mit diesem RuMaS Trading-Tipp vom 14. September bisher ein Gewinn von 13,60 Prozent möglich, gelingt der Ausbruch über 11,00 Euro, sind Kurse um 12,00 Euro denkbar. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, ...

