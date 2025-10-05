Das am 21. September von 150,00 Euro auf 160,00 Euro erhöhte Kursziel wurde am Donnerstag überschritten, maximal konnte man mit diesem RuMaS Trading-Tipp vom 10. August in nicht einmal zwei Monaten am Donnerstag einen Aktiengewinn von 54,18 Prozent sehen. Wo wir das nächste Kursziel sehen, teilen wir wie immer den Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps mit. Nach einer spektakulären Rally hat die Alibaba-Aktie seit Ende August rund 65 Prozent zugelegt, ...

