Das australische Bergbauunternehmen hat im Wochenverlauf rund 4 Prozent zugelegt, der maximale Aktiengewinn konnte bei diesem RuMaS Trading-Tipp auf 42,19 Prozent gesteigert werden. Am letzten Sonntag hatten wir in unserer Stellungnahme an die Abonnenten geschrieben, dass das australische Analysehaus Euroz Hartleys das Kursziel umgerechnet von ca. 2,36 Euro auf 2,72 Euro angehoben hat, aber wir der Meinung sind, dass da mehr gehen könnte. Mit dieser ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.