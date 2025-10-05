Die Heidelberger Druck-Aktie befindet sich seit einem Tief am 18. September in einem sauberen Aufwärtstrend, maximal hat dieser RuMaS Trading-Tipp in zwei Wochen 14,29 Prozent Aktiengewinn gemacht. In unserer Stellungnahme vom 21. September hatten wir geschrieben: "Nach einer mehr als Kursverdreifachung von Anfang April bis Ende Juli hat der führende Anbieter für Bogenoffsetmaschinen stark korrigiert. Im Bereich um 1,90 - 2,00 Euro hat sich ein Boden ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.