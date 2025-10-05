Am 14. September hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps unter anderem geschrieben: "Die Privatbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 84,00 Euro am Donnerstag bestätigt, wir können uns vorstellen, dass der RENK-Kurs auf ein neues Allzeithoch steigt." Das neue Allzeithoch hat man am Freitag mit einem Kurs von 90,34 Euro gesehen, neues RuMaS-Kursziel: 100,00 Euro. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 5 x kaufen ...

