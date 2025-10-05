Mönchengladbach - Am sechsten Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach daheim gegen den SC Freiburg mit 0:0 unentschieden gespielt.



In der Anfangsphase spielten beide Teams eher eine kontrollierte Offensive. Etwas mehr Esprit war aber den Hausherrn anzumerken. In der 15. Minute musste Atubolu gegen Engelhardts Kopfball klären, in der 29. Minute musste der Keeper erneut gegen Engelhardts Versuch mit dem Kopf parieren. In der 31. Minute hielt der Schlussmann gegen Sanders Schuss aus 20 Metern. Dennoch gab es nach 45 Minuten keine Treffer zu vermelden.



In der zweiten Hälfte meldete sich dann auch mal der SC vorne an: In der 56. Minute köpfte Beste knapp links neben das Gehäuse. In der 66. Minute rutschte eine Beste-Flanke zum eingewechselten Manzambi durch, der aus sieben Metern knapp über den Kasten schoss.



Insgesamt fehlte beiden Mannschaften aber noch die letzte Präzision, auch wenn sich die Polanski-Elf insgesamt aktiver zeigte. In der 83. Minute hatte die Schuster-Truppe jedoch die beste Chance der Partie, Nicolas konnte Scherhants direkten Freistoß gerade noch an die Latte lenken. Mehr sehenswerte Aktionen gab es bis zum Abpfiff nicht zu sehen.



Mit der Punkteteilung zieht Gladbach zumindest an Heidenheim vorbei auf Platz 17, Freiburg bleibt auf Rang acht hängen.





© 2025 dts Nachrichtenagentur