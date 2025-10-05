Bei der 16. Ausgabe von Diageo World Class kämpften Barkeeper aus 51 Ländern um den begehrtesten Titel der Branche

TORONTO, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felice Capasso aus Norwegen wurde bei einem der weltweit führenden Cocktailwettbewerbe, der dieses Jahr in Toronto stattfand, mit dem karriereprägenden Titel "World Class Global Bartender of the Year 2025" ausgezeichnet. Er setzte sich gegen Finalisten aus 51 Märkten auf sechs Kontinenten durch und wurde von einer internationalen Jury aus führenden Branchenexperten während der jährlichen Feier der globalen Cocktailkultur zum ultimativen Sieger gekürt.

Felice Capasso von der Nedre Løkka Cocktailbar in Oslo und Gründer der Sesto Senso Academy, einem Zentrum für Schulungen im Bereich Wein und Spirituosen, überzeugte die Jury mit einer Reihe von Signature-Drinks, die seine Leidenschaft und Kreativität im Bartending unter Beweis stellten. Neben dem renommierten Titel erhält er eine Trophäe, eine vollständig finanzierte Reise zu den Global Finals im nächsten Jahr, Mentoring durch Top-Talente sowie einen einjährigen Tourplan zu Diageo-Märkten auf der ganzen Welt. Zudem wird er als Gast-Barkeeper in erstklassigen Bars auftreten, Barkeeper-Schulungen leiten und Events moderieren.



Während des Wettbewerbs nahm Felice an mehreren innovativen Challenges teil, einschließlich der Neukreation klassischer Drinks mit Johnnie Walker Black Label. Dabei interpretierte Felice traditionelle Gin-Klassiker auf einzigartige Weise mit einem Black Label-Twist, darunter den Drink "Top Notes", inspiriert vom klassischen French 75. Beim Don Julio 1942-Wettbewerb entwickelte er einen begleitenden Aperitif basierend auf einem KI-Kunstwerk, der den Geist der Ursprünge des Tequila einfing. In der multisensorischen Cocktail-Challenge mit The Singleton entwarf er eine individuelle Plattenhülle, inspiriert vom legendären Song "That's Amore", die die Wärme neapolitanischer Straßenecken lebendig werden lässt. Dazu kombinierte er seinen Signature-Cocktail "Between Us" - ein Erlebnis, das die Jury restlos begeisterte.

Felice Capasso, World Class Global Bartender of the Year 2025, sagte:



"Der Gewinn des World Class ist für mich mehr als nur ein wahr gewordener Traum. Vielmehr habe ich unermüdlich auf dieses Ziel hingearbeitet. Dieser Sieg ist der lebende Beweis, dass man alles erreichen kann, wenn man etwas wirklich will, hart dafür arbeitet und niemals aufgibt. Mit diesem Erfolg übernehme ich auch Verantwortung: Ich werde Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Spirituosen unterstützen und andere Barkeeper motivieren, die in der Branche vorankommen möchten."

Kevin Delaney, Global Head of World Class, äußerte sich wie folgt: "World Class ist der ultimative Toast auf die Menschen, die das Herzstück der Gastronomie bilden. Die besten Barkeeper kreieren Cocktails auf höchstem Niveau und haben gleichzeitig den Finger am Puls der Trends von heute, morgen und der Zukunft. Im Rahmen des World Class-Programms haben wir bereits über 450.000 Barkeeper geehrt und gefördert, und heute Abend feiern wir die gesamte außergewöhnliche Community. Wir heißen Felice in der Diageo-Familie willkommen und gratulieren allen Teilnehmern zu ihren herausragenden Leistungen."

Die Teilnehmer wurden von einer vielfältigen Expertenjury aus Barkeepern und Barbesitzern einiger der berühmtesten Lokale der Welt geprüft. Dazu gehörte Eric Van Beek, die kreative Kraft hinter dem renommierten Handshake Speakeasy in Mexiko-Stadt, das 2024 zu den "World's 50 Best Bars" gekürt wurde. Außerdem dabei war die Branchenikone Monica Berg, Mitinhaberin des wegweisenden Tayer + Elementary in London, das regelmäßig zu den besten Bars der Welt gezählt wird. Monica ist bekannt für ihre Führungsrolle bei der Förderung von Innovation, Bildung und Nachhaltigkeit innerhalb der Community. Auch Ago Perrone, der einflussreiche Director of Mixology der legendären Connaught Bar in London, gehörte zu den Jurymitgliedern.

Ago Perrone, World Class-Jurymitglied und Director of Mixology in der Connaught Bar, erklärte:"World Class ist ein ganz besonderes Ereignis, bei dem einige der kreativsten und motiviertesten Barkeeper der Welt zusammenkommen. Der Einfluss auf die Branche ist spürbar - nicht nur durch die Förderung von Innovationen, sondern auch durch Inspiration und Unterstützung einer ganzen Generation aufstrebender Talente. Der Wettbewerb wird von Jahr zu Jahr härter, was den Fortschritt innerhalb der Cocktailbranche eindrucksvoll belegt. Herzlichen Glückwunsch an Felice zu dieser herausragenden Leistung und alles Gute für seine weitere Karriere!"

HINWEISE FÜR REDAKTEURE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: worldclass@thestory.co.uk

Verfügbare Materialien: Bilder des Gewinners, Pressesprecher für Interviews.

ÜBER FELICE CAPASSO

Felice leitete mehrere Jahre lang den Barbetrieb in gehobenen Cocktailbars - darunter auch in renommierten Hotels - und arbeitete gleichzeitig als Ausbildungsleiter und Markenberater für führende Spirituosenmarken. Seine Neugier für Aromen und Düfte weckte schon früh sein Interesse an Getränken und brachte ihn dazu, eine Karriere in der Barbranche einzuschlagen.

ÜBER WORLD CLASS

World Class hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu inspirieren, besser statt mehr zu trinken, indem es sie einbezieht, aufklärt und befähigt, fundierte Entscheidungen über den Alkoholkonsum zu treffen. Ob zu Hause oder in einer Bar: World Class lädt die Verbraucher dazu ein, darüber nachzudenken, was, wo und wie sie trinken, und dabei das Beste aus der Cocktailkultur für sich zu entdecken. Das Programm bietet Mentoring, Schulungen und Networking und hat so die Karrieren und das Leben von Hunderttausenden Barkeepern weltweit bereichert. Gleichzeitig entstand ein globales Netzwerk lebenslanger Unterstützer, über das die Marken von Diageo in die Herzen und Hände der Verbraucher gelangen.

ÜBER DIAGEO

Diageo ist ein weltweit führender Anbieter alkoholischer Getränke mit einer herausragenden Auswahl an Marken in den Kategorien Spirituosen und Bier. Dazu gehören die Marken Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's, Smirnoff, Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray und Guinness. Diageo ist global tätig, und seine Produkte werden in fast 180 Ländern verkauft. Das Unternehmen ist sowohl an der London Stock Exchange (DGE) als auch an der New York Stock Exchange (DEO) notiert. Für weitere Informationen über Diageo, unsere Mitarbeiter, unsere Marken und unsere Leistungen besuchen Sie uns unter www.diageo.com. Besuchen Sie die globale Plattform für verantwortungsbewusstes Trinken von Diageo unter www.DRINKiQ.com, um Informationen, Initiativen und Möglichkeiten zum Austausch bewährter Praktiken zu entdecken. Wir feiern das Leben - jeden Tag und überall.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69a60cb1-6d57-4f1b-99be-c5e3ea7db5b5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fc18ec7-0101-4bbe-bb22-d44a146f6f94