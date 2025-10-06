Die Aktie von BP hat ihren starken Lauf seit April wieder beendet. Gegenwind erhielt der Kurs durch die sinkenden Ölpreise. Und nun will die Opec+ die Tagesproduktion ausweiten. So beschlossen die acht Länder unter Führung von Saudi-Arabien und Russland im Rahmen einer Online-Sitzung ab November 137.000 Barrel zusätzlich zu fördern.Das Ölkartell hält damit am eingeschlagenen Kurs fest und setzt die schrittweise Rücknahme der in den vergangenen Monaten vorgenommenen Förderkürzungen fort. Als Begründung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
