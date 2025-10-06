Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, October 06
[06.10.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2941599081
|20,320,790.00
|EUR
|0
|207,377,685.29
|10.2052
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,966,594.60
|10.3108
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2941599834
|823,122.00
|GBP
|0
|8,325,715.16
|10.1148
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2994520851
|11,505,763.00
|USD
|0
|118,425,387.67
|10.2927
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2994520935
|679,975.00
|USD
|0
|6,845,921.09
|10.0679
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,586.06
|10.1834
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|250,199.04
|10.008
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|318,692.27
|10.0079
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.10.25
|LU2941599594
|5,000.00
|CHF
|0
|49,996.67
|9.9993
