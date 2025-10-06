© Foto: Pixabay/ Alexsander-777Hannover Rück will seine Anteilseigner noch stärker am Erfolg beteiligen. Der Rückversicherer erhöht die Ausschüttungsquote deutlich und integriert die Sonderdividende künftig in die reguläre Zahlung.Die Hannover Rück will ihre Aktionäre künftig noch großzügiger am Gewinn beteiligen. Der drittgrößte Rückversicherer der Welt kündigte an, die Ausschüttungsquote von bislang 46 Prozent des Nettogewinns auf rund 55 Prozent anzuheben. Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung werde die neue Dividendenpolitik ab dem Geschäftsjahr 2025 gelten, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Bislang bestand die Ausschüttung aus einer regulären Dividende und einer Sonderdividende, die je nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
