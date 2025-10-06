Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der Hannover Rück (ISIN DE0008402215/ WKN 840221) hat eine Neuausrichtung der Dividendenpolitik beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Vor dem Hintergrund der sehr guten Kapitalausstattung soll die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende auf rund 55% des IFRS-Nettokonzerngewinns angehoben werden (Ausschüttungsquote der Gesamtdividende für 2024: 46%). Ferner besteht das Ziel, mindestens eine Dividende pro Aktie auf Vorjahresniveau auszuschütten und diese langfristig zu steigern. Das bisher regelmäßig genutzte Instrument der Sonderdividende wird Teil der regulären Dividende. Eine zusätzliche Sonderdividende soll künftig nur in außergewöhnlichen Situationen genutzt werden. Die sehr gute Kapitalisierung ermöglicht der Hannover Rück neben der erhöhten Ausschüttung unverändert weiteres profitables Wachstum. Die neue Dividendenpolitik soll erstmals zum Finanzjahr 2025 Anwendung finden. (Ad hoc vom 05.10.2025) (06.10.2025/alc/n/a) ...

