Der Online-Arzneimittelversender Redcare Pharmacy hat vorläufige Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Fiskaljahres veröffentlicht. Das Unternehmen wächst weiter kräftig und bestätigt sämtliche Jahresziele. Die zuvor arg gebeutelte MDAX-Aktie könnte zum Start in die neue Handelswoche zum Rebound ansetzen.Zwischen Juli und September steigerte die Gesellschaft laut vorläufigen Erhebungen die Erlöse um ein Viertel auf 719 Millionen Euro. Somit summiert sich der Umsatz in den ersten neun Monaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
