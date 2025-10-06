Die nächste Rekordmarke ist beim European Defence Index des AKTIONÄR gefallen. Erstmals seit Auflegung im März wurde die Marke von 140 Punkten überschritten. Großen Anteil daran hat der absolute Highflyer und nun auch das Schwergewicht im Index: der Schiffsbauer Fincantieri, dessen Aktie innerhalb eines Jahres satte 400 Prozent zugelegt hat.Für die Italiener läuft es derzeit einfach richtig gut. So sicherte sich Fincantieri im Februar einen Auftrag über vier Kreuzfahrtschiffe mit einem Volumen von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
