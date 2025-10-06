Die Hannover Rück stellt ihre Dividendenpolitik neu auf. Dank der starken Kapitalausstattung will der Rückversicherer seine Aktionäre künftig noch stärker am Gewinn beteiligen und die Ausschüttungsquote deutlich anheben - bei gleichzeitigem Fokus auf ein nachhaltiges Wachstum der Dividende.Die Hannover Rück hat ihre Dividendenpolitik überarbeitet. Wie der Vorstand am Sonntag mitgeteilt hat, soll die Ausschüttungsquote für die reguläre Dividende künftig bei rund 55 Prozent des IFRS-Nettokonzerngewinns ...Den vollständigen Artikel lesen ...
