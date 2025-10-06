Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk hat in den vergangenen Tagen deutlich zulegen können. Auch zum Start in die neue Woche geht es weiter nach oben. Das Papier profitiert dabei insbesondere von einem freundlicheren Umfeld im Pharmasektor nach dem Deal zwischen Pfizer und der US-Regierung in der vergangenen Woche. Aber auch Novo selbst gibt Gas im Kampf um Marktanteile. DER AKTIONÄR gibt einen Einblick über die aktuellen Entwicklungen und warum es demnächst spannend wird.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär