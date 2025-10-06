Bern - In der Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen im September weiter leicht angestiegen. Die Arbeitslosenquote verharrte jedoch bei 2,8 Prozent. Um saisonale Faktoren bereinigt stieg die Quote leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent. Ende September waren insgesamt 133'233 Personen in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos registriert, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Das waren 1128 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
