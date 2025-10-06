Mit dem Verkauf fließt ein "nennenswerter Betrag" in die Insolvenzmasse von Meyer Burger. Der Insolvenzverwalter verhandelt aktuell weiter mit potenziellen Investoren, doch die Zeit wird knapp. Die Meyer Burger (Germany) GmbH kaufte 2021 nicht nur den Standort der Modulproduktion von Solarworld, sondern auch gleich die Markenrechte mit. Damals befand sich Solarworld in der Insolvenz und da sich keine Investorenlösung fand, erfolgte schlussendlich die Abwicklung des größten deutschen Photovoltaik-Herstellers. Nun befinden sich die deutschen Gesellschaften von Meyer Burger in der Insolvenz. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland