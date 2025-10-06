Die hoffnungsvollen Ansätze einer unteren Trendwende, die wir in der letzten Kommentierung an dieser Stelle thematisieren konnten, liefen ins Leere. Die SAP-Aktie verpasste es bislang, entscheidende Akzente auf der Oberseite zu setzen und eine Erholung bzw. untere Trendwende zu forcieren. Die Zeit drängt. Um das Momentum wieder anzukurbeln, muss die SAP-Aktie nachsetzen. SAP - Aktie muss nachsetzen, anderenfalls Unsere letzte Kommentierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de