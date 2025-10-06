EQS-News: REPLOID Group AG
Wels, 6. Oktober 2025
Die REPLOID Group AG (FN 548666m) teilt mit, dass in der am 6. Oktober 2025, um 09:00 Uhr, in der Maria-Theresia-Straße 53/2 OG, 4600 Wels, abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung sämtliche zur Abstimmung gestellten Punkte gemäß Tagesordnung wie vorgeschlagen beschlossen wurden. Die gefassten Beschlüsse sind im Einzelnen:
Die vollständigen Unterlagen zu den Beschlüssen der Hauptversammlung stehen am Sitz der Gesellschaft, Maria-Theresia-Straße 53/2 OG, 4600 Wels, zur Einsichtnahme zur Verfügung.
Der Vorstand
REPLOID Group AG
Diese Mitteilung dient der unverzüglichen Information gemäß den kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|REPLOID Group AG
|Maria-Theresia-Straße 53
|4600 Wels
|Österreich
|Telefon:
|+43 660 / 776 50 40
|E-Mail:
|office@reploid.eu
|Internet:
|reploid.eu
|ISIN:
|AT0000A3HRX5
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|EQS News ID:
|2208288
