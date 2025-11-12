Die Beteiligungsgesellschaft Tauros Capital zeigt meiner Meinung nach wieder einmal ein Näschen für zukunftsträchtige Investments. Diesmal geht das Geld - Tauros investiert einen nicht genau kommunizierten Millionenbetrag - nach Wels, in das Bio-Tech-Scale-up Reploid Group AG. Das Unternehmen züchtet Insektenlarven der Schwarzen Soldatenfliege und verwandelt organische Reststoffe in hochwertige Rohstoffe. Tauros bekommt keine Aktien, sondern Umsatzbeteiligungen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.