PRESSEMITTEILUNG REPLOID Group AG: HEROSAN startet Crowdfunding-Kampagne HEROSAN ist eine strategische Beteiligung von REPLOID

Gemeinsames Ziel: HEROSAN als führende Marke für naturbasierte Tiernahrung und ganzheitliche Tiergesundheit im europäischen Markt positionieren

HEROSAN-Crowd-Finanzierung wird über ROCKETS abgewickelt Wels, 16. Dezember 2025 - Die REPLOID Group AG ("REPLOID") hält aktuell mehr als 30 % der Anteile an der steirischen HEROSAN Healthcare GmbH ("HEROSAN"). Diese Gesellschaft entwickelt moderne, wissenschaftlich fundierte und naturbasierte Premiumprodukte für die Tiernahrung und Tiergesundheit. Dabei setzt es auf eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. HEROSAN vereint drei wachstumsstarke Produktwelten: entoVITAL - Insektenprotein-basierte Tiernahrung und Ergänzungsprodukte, hypoallergen und ressourcenschonend

TAMACAN - natürliche CBD-basierte Gesundheitspräparate für Klein- und Großtiere, inklusive EU-weit zugelassener Veterinärpräparate

fungoVITAL - die neue vegetarische Tiernahrungslinie auf Basis von funktionalen Pilz- und Pflanzenproteinen, entwickelt in Kooperation mit Vitus Vitality Alle Produkte werden in Österreich und Deutschland basierend auf kontrollierten Rohstoffen produziert. Durch die enge Zusammenarbeit mit REPLOID, als strategische Gesellschafterin und innovative Produzentin von Rohstoffen für Haustierfuttermittel, entsteht ein vollständig geschlossener Rohstoffkreislauf: Regionale Reststoffe werden zu hochwertigen Proteinen und Fetten verarbeitet, die HEROSAN unabhängig von globalen Lieferketten machen und höchste Qualität gewährleisten. Gemeinsam verfolgen beide Unternehmen das Ziel, HEROSAN als führende Marke für naturbasierte Tiernahrung und ganzheitliche Tiergesundheit im europäischen Markt zu positionieren. HEROSAN plant, bis zum Jahr 2030 einen Umsatzanstieg von rund € 3 Mio. (2024) auf über € 80 Mio. Die Finanzierung dieses Wachstumskurses, der auch mit einem Personalaufbau von aktuell 26 Vollzeitäquivalenten auf knapp 100 Vollzeitäquivalente einhergeht, erfolgt primär durch die eigene Geschäftstätigkeit. HEROSAN möchte das Wachstum bewusst gemeinsam mit einer engagierten Community vorantreiben und hat sich daher zu einer Crowd-Finanzierung entschlossen. Das ist eine Form der Finanzierung, bei der viele Menschen (die "Crowd") bereits ab kleineren Beträgen von mindestens € 250 in ein Unternehmen oder ein Projekt investieren. Die HEROSAN-Crowd-Finanzierung wird über ROCKETS abgewickelt. Weiterführende Informationen zu den Konditionen und Risikohinweisen finden Sie auf folgender Website: https://rockets.investments/investments/green/herosan?recommendationCode=hLYcTHBj .

Über die REPLOID GROUP AG Die REPLOID Group AG ("REPLOID") stellt hochwertige Proteine und Fette sowie organischen Dünger aus der Aufzucht von Larven der Schwarzen Soldatenfliege her. In den für ihre Kunden errichteten Mastanlagen - den REPLOID ReFarmUnits - erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette. Nach erfolgter Mast übernimmt REPLOID die Larven zur zentralen Vermarktung. Mit dem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID eine auch ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Das Modell der Gruppe ermöglicht es, Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel effizient zu verwerten und zentrale Ressourcen nachhaltig zu schonen. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt rund 80 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



