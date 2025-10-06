FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1090 (1100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 860 (700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HALMA PRICE TARGET TO 3690 (3290) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 420 (400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS KLARNA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 48 USD - GOLDMAN CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13200 (13450) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1240 (1180) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1089 (1060) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 100 (99) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 260 (245) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1301 (1234) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3300 (2800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 425 (350) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (4650) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS MONDI PLC TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1180 (1240) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 425 (420) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 360 (315) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES TESCO PRICE TARGET TO 445 (380) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News