München, Hamburg (ots) -PAYBACK, EDEKA und Netto Marken-Discount dürfen sich gemeinsam über eine der bekanntesten Auszeichnungen für erfolgreiche Marketingkommunikation freuen: Für die Kampagne zum Start ihrer Partnerschaft im Januar 2025 erhalten sie den "Effie Germany 2025 Award" in Bronze. Im Fokus der Effie-Einreichung stand die PAYBACK Verbund App mit außergewöhnlichen Aktionen und Nutzeraktivierungen, über welche möglichst viele Kundinnen und Kunden für die neue Partnerschaft von PAYBACK und dem EDEKA-Verbund begeistert werden sollten.Und dies ist mit riesigem Erfolg gelungen: PAYBACK wuchs von 31 Millionen aktiven Kundinnen und Kunden im Dezember 2024 auf aktuell 35 Millionen, die PAYBACK Verbund App nutzen jetzt 17 Millionen Kunden im Vergleich zu 11 Millionen vor der Kampagne. "Wir freuen uns riesig, dass wir bei unserer ersten Effie-Einreichung gleich eine Platzierung geholt haben", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick. "Dieser Preis steht für uns nicht nur für eine besonders effektive, sondern für eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Partnerschaft. Der Effie ist ein Ritterschlag für unsere noch junge Zusammenarbeit", so Dommick.Die Verleihung der Effie Germany Awards findet am 13. November 2025 in Leipzig statt.Über PAYBACKPAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 17 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "kundenfreundlichste App" und "App mit dem größten Mehrwert". Die PAYBACK GROUP ist 19facher "Top Employer" und wurde vor kurzem zum "Leading Innovator 2026" ernannt.Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6131727