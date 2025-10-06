Die Tarife liegen damit deutlich unter dem Reservepreis vom jährlich 37. 000 Euro pro Megawattstunde. Die ausgeschriebenen Kapazitäten wurden komplett bezuschlagtvon pv magazine Italien Bei der ersten Auktion für Batteriespeicher - dem sogenannten Mechanismus zur Beschaffung von Stromspeicherkapazitäten oder kurz Macse - sind die kompletten zehn Gigawattstunden zugeteilt worden. Die Ausschreibung erfolgte am 30. September. Die Batteriespeicher-Kapazitäten werden im Süden Italiens und auf den Inseln entstehen. Die Ergebnisse der Auktion zeigten ein großes Interesse seitens des Marktes, wie der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
