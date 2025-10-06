Zürich - Banken verfügen heute über mehr Daten als je zuvor, doch echte Kundennähe entsteht nicht durch Analyse, sondern durch Interaktion. Wer sich differenzieren will, muss es schaffen, aus Daten relevante Erlebnisse, aus Informationen Verhaltenstrigger und aus Kundinnen aktive Mitgestalter zu machen. Das Contovista Community Meeting am 11. November 2025 nimmt die Teilnehmenden mit auf eine strategische und praxisnahe Reise. Von den wachsenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab