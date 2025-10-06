Es ist ein Anblick, den Tesla-Aktionäre nicht mehr so häufig zu sehen bekommen: Mit einem Kurssprung von +5% ist Tesla am Montagmorgen der Spitzenreiter unter allen Werten im US-Leitindex S&P 500. Gibt es denn gute Nachrichten von Elon Musks Autofirma und hat die Tesla-Aktie wieder Potenzial? Kommt jetzt der Billigstromer? Wie kaum ein anderes Unternehmen versteht es Tesla, regelmäßig mediales Interesse auf sich zu ziehen (auch wenn der Autobauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de