Das Photovoltaik-Unternehmen Sungrade hat beim Amtsgericht Neu-Ulm die Zahlungsunfähigkeit erklärt. Insolvenzverwalter Pluta führt die Geschäfte vorerst weiter und sucht nach Investoren. Das Günzburger Unternehmen Sungrade Photovoltaik hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Neu-Ulm ordnete am 2. Oktober 2025 die vorläufige Verwaltung über das Vermögen der Gesellschaft an und bestellte Florian Zistler von der Pluto Rechtsanwalts GmbH zum vorläufigen Insolvenzverwalter.Der Geschäftsbetrieb des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
