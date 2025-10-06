EQS-Ad-hoc: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Vertrag/Auftragseingänge
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
IBU-tec advanced materials AG schließt Vertrag mit PowerCo SE für Produktion von Batteriematerial mit angestrebtem Volumen im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich
Weimar, 6. Oktober 2025 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) hat heute mit der PowerCo SE ("PowerCo"), einen Vertrag für die Produktion von LFP-Batteriematerialien geschlossen. Demnach wird IBU-tec ab 2026 am Standort Weimar für die PowerCo LFP-Kathodenmaterial für automobile Anwendungen produzieren. Im Jahr 2028 wird dann eine Vollauslastung der gesamten aktuell bestehenden Produktionskapazitäten von IBU-tec für LFP-Batteriematerialien von über 3.000 Tonnen pro Jahr angestrebt. Das Gesamtvolumen der Produktionsvereinbarung mit der PowerCo summiert sich im Dreijahres-Zeitraum nach Produktionsbeginn auf einen mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Betrag. Entsprechend erwartet IBU-tec in den Jahren 2026 bis 2028 einen signifikanten Anstieg des Konzernumsatzes (aktuelle Planung des Konzernumsatzes für 2025: 43 - 45 Mio. Euro). Mit der Produktionsvereinbarung setzt IBU-tec seine Wachstumsstrategie fort, um sich als Teil einer europäischen Wertschöpfungskette für Batteriematerialien zu etablieren.
Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern.
Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen.
