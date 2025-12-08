Original-Research: IBU-tec Advanced Materials AG - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu IBU-tec Advanced Materials AG Unternehmen: IBU-tec Advanced Materials AG ISIN: DE000A0XYHT5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.12.2025 Kursziel: 25,00 EUR (zuvor: 21,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Feedback Roadshow: Exzellente Perspektiven



Wir waren am 03.12. mit CEO Jörg Leinenbach von IBU-tec in Hamburg auf Roadshow und sehen uns in unserer positiven Sicht auf den Investment Case bestärkt.



Einzigartige Marktposition: Zahlreiche Fragen in den Investorengesprächen zielten auf die Nachhaltigkeit der Wettbewerbsposition von IBU-tec als erster und zurzeit einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterial. Laut Vorstand wurde außer IBU-tec bisher kein weiteres komplett europäisches Projekt angekündigt oder zur Umsetzung gebracht. Zwar lässt sich eine Handvoll LFP-Projekte im Frühstadium ermitteln, diese sind derzeit aber entweder 'on hold' gesetzt oder sie laufen wie von Hunan Yuneng in Spanien (50kt p.a.) oder Orano×XTC in Frankreich (<40kt p.a.) gänzlich oder zum Teil unter chinesischer Beteiligung. Dies genügt somit nicht den strengen Anforderungen an eine europäische Wertschöpfungskette im Sinne des Zollregimes der USA sowie EU/UK. Auch der Weg über nicht-chinesische Zelllieferanten wie Samsung oder LG stellt für die Automotive-OEMs nach jetzigem Stand keine Lösung dar, da diese Batteriezellen aufgrund der Marktdominanz Chinas bei LFP-Kathodenmaterial (ca. 99%) letztendlich auch als 'chinesische' Zellen gelten. IBU-tec dürfte also nicht nur einen Vorsprung von mindestens 2 bis 3 Jahren vor weiteren LFP-Produzenten in Europa inne haben, sondern auch darüber hinaus der einzige echte 'europäische' Anbieter bleiben. Zudem setzt das Management auch auf ein Sourcing des Vorprodukts Eisenphosphat in Regionen wie Indien, um auch rohstoffseitig den China-Footprint zu minimieren.



Ereignisreiches Übergangsjahr voraus: In Folge der wegweisenden LFP-Deals mit VW-Tochter PowerCo vom 6. Oktober (vgl. Initialstudie vom 3.11.2025) produziert IBU-tec auf der bestehenden 3,3kt-Anlage in Weimar derzeit B-Samples zur weiteren Qualifizierung beim Kunden. Mitte 2026 dürfte die Produktion von C-Samples zum Test in Fahrzeugen folgen, ehe gegen Ende nächsten Jahres der schrittweise Ramp-Up bis zur Vollauslastung in Weimar in 2028 vollzogen wird. Parallel dazu wird die Errichtung der neuen 15kt-Anlage in Bitterfeld auf Basis festgelegter Milestones vorangetrieben, wovon die ersten (z.B. Basic Engineering) noch in Q4/25 erreicht werden. Ab H1/28 sollte dann die Inbetriebnahme erfolgen und nach einem beschleunigten Freigabeverfahren in H2/28 die Produktion in Bitterfeld hochfahren. Abgesehen von bis zu hundert Tonnen für Material- und Produktionstests sowie den fortwährenden Entwicklungsaufträgen dürfte das Batteriegeschäft bei IBU-tec im Übergangsjahr 2026 aber eine zunächst noch verhaltene Umsatzentwicklung zeigen, sodass u.E. sogar von einem moderaten Rückgang gegenüber 2025 auszugehen ist. Mit Start der industriellen LFP-Produktion in Weimar und in einer zweiten Stufe in Bitterfeld sollte die Geschäftsentwicklung ab 2027ff. jedoch signifikant an Tempo gewinnen. Wir erachten die von uns aufgestellte Wachstumsprognose (CAGR 2025-2031e: 24,2%) sowie den antizipierten Margenanstieg (EBITDA-Marge 2031e: 18,0%) weiterhin als realistisch. Angesichts der exzellenten Marktstellung haben wir aber an Zuversicht gewonnen, dass IBU-tec auch mittel- bis langfristig höhere zweistellige operative Margen verteidigen kann. Wir heben daher die EBITDA-Marge im Terminal Value des DCF-Modells um 150 BP auf 18,5% an. Eine eigene Mittelfristprognose dürfte IBU-tec im Februar 2026 vorlegen. Nicht zuletzt halten wir unsere Annahme, dass die Finanzierung des Projekts (MONe CAPEX ca. 45 Mio. EUR) aus laufenden Cashflows gesichert ist, weiter für stichhaltig.



Fazit: Der Transformationsprozess bei IBU-tec dominiert die Equity Story und mit jeder Erfolgsmeldung dazu sollte auch die Phantasie wachsen, dass die PowerCo-Deals nur Speerspitze einer Reihe von Projekten mit OEMs und Zellproduzenten sind. Wir bilden u.a. aufgrund der begrenzten Management-Kapazitäten nach wie vor nur einen Base Case ab, bekräftigen aber das Rating 'Kaufen' mit einem erhöhten Kursziel von 25,00 EUR.







