Manchmal genügt eine einzige Ad-hoc-Meldung, um die Perspektive auf ein Unternehmen neu zu sortieren. Bei IBU-tec (DE000A0XYHT5) war das jüngst der Fall. Der Spezialchemie- und Batteriematerialhersteller hat seine Ergebnisprognose für 2025 angehoben - und zwar deutlicher, als viele erwartet hatten. Die EBITDA-Marge soll nun bei 10,5 bis 11,0 Prozent landen (bisher: 7,0 bis 9,0 Prozent). Gleichzeitig wird auch die Umsatzspanne präzisiert: 44,5 bis 45 Millionen Euro, also eher am oberen Ende der bisherigen Erwartung. Dass ein Unternehmen seine Marge um mehrere Prozentpunkte nach oben korrigiert, ...

