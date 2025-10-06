Die von Entso-E eingesetzte Expertengruppe zur Untersuchung des Stromausfalls vom 28. April 2025 auf dem spanischen Festland und in Portugal hat einen technischen Bericht mit den bisherigen Fakten veröffentlicht. Dieser stimmt weitgehend mit dem vor wenigen Tagen vom Ministerium für den ökologischen Wandel (Miteco) veröffentlichten Bericht überein. Der Zwischenbericht des Verbands Europäischer Übertragungsnetzbetreiber umfasst 264 Seiten. von pv magazine Spanien Die vom Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber Entso-E eingesetzte Expertengruppe zur Untersuchung des Stromausfalls vom 28. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland