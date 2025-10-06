Ein neues Quartier in Berlin Neuköln für Mehrgenerationen-Wohnen erhält Photovoltaik, die rund die Hälfte des Bedarf decken kann. Als Mieterstrom bietet Projektentwickler Naturstrom die energie an. Die Naturstrom AG setzt im Berliner Stadtteil Neukölln eine Versorgung mit solarem Mieterstrom für das sozial-ökologische Wohnquartier Greenfields Buckow um. Wie das Düsseldorfer Unternehmen mitteilte, können die Bewohner den Strom aus den Dach-Photovoltaikanlagen vergünstigt beziehen. Das Mieterstrom-Angebot ...Den vollständigen Artikel lesen ...
