Die Stimmung an den Börsen ist zum Start in die neue Handelswoche durchaus gut. Zudem verteuern sich die Ölpreise. Dies wären eigentlich sehr gute Voraussetzungen für steigende Kurse bei der Aktie von OMV. Doch die Anteilscheine des österreichischen Energie- und Chemiekonzerns geben im heutigen Handel dennoch nach. Denn OMV hat die langfristige Prognose für den Cashflow verringert. Demnach streben die Österreicher bis zum Jahre 2030 nun einen Cashflow aus der Betriebstätigkeit von über sechs Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
