Spitzenvertreter des deutschen Mittelstandes üben scharfe Kritik an der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung.
Vertreter wie Günter Althaus, Präsident des Mittelstandsverbunds, und Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), werfen der Regierung vor, sich zu stark auf große Industriezweige wie die Auto- und Stahlbranche zu konzentrieren und dabei die Belange kleiner und mittlerer Unternehmen zu vernachlässigen. In einer Stellungnahme gegenüber dem Handelsblatt erklärten sie, die aktuelle Wirtschaftspolitik sei von einem "Zickzack-Kurs" geprägt und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
