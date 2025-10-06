Unterföhring (ots) -"Zwei Jahre Krieg in Nahost". Auf diesen Themenschwerpunkt setzt die SAT.1-Nachrichtensendung ":newstime" am Dienstag, 7. Oktober, um 19:45 Uhr. Claudia von Brauchitsch moderiert die Nachrichtensendung genau zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel, der die Region in eine neue Spirale der Gewalt stürzte.Wie ist die Lage in Nahost aktuell? Unter anderem beleuchtet der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert in ":newstime" die Politik der israelischen Regierung. Nahost-Expertin Bente Scheller analysiert die Chancen auf einen dauerhaften Frieden. Überlebende des Angriffs vom 7. Oktober schildern ihre Erlebnisse ebenso wie palästinensische Zivilisten aus Gaza. Außerdem liefern Live-Schalten zu den Reportern Gil Yaron in Tel Aviv und Franziska Troger an der Grenze zum Gazastreifen aktuelle Einblicke.Bei dem Angriff der Hamas vor zwei Jahren wurden über 1.200 Menschen getötet und 251 entführt, die meisten von ihnen Zivilisten. Als Reaktion startete Israel eine umfassende Militäroffensive im Gazastreifen. Diese forderte nach Angaben von Gesundheitsbehörden über 60.000 palästinensische Todesopfer und löste eine humanitäre Katastrophe aus.":newstime" mit dem Themenschwerpunkt "Zwei Jahre Krieg in Nahost" am Dienstag, 7. Oktober, 19:45 Uhr in SAT.1 und auf Joynhttps://newstime.joyn.de/Pressekontakt:Seven.One EntertainmentContent Communicationsemail: content_pr@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6131979