Die Energiegenossenscahft BERR eG baut für ein Industrieareal in Regensburg eine 11 MW starke Solaranlage. Für die Unternehmen wird der Strombezug so günstiger. Bürger und Mitarbeitende können sich zudem beteiligen. Die Energiegenossenschaft BERR eG baut in Regensburg eine Photovoltaikanlage, die einen Industriestandort in Regensburg versorgen soll. Wie die BERR mitteilte handelt es sich um das Energieareal Regensburg Ost (ERO). Die Photovoltaikanlage soll über eine Spitzenleistung von 11 Megawatt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
