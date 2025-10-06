Erst Absturz, dann Rückenwind: ASML hat seit dem Tief Anfang August rund 50 Prozent zugelegt. Auch zu Wochenbeginn steigen die Papiere des niederländischen High-Tech-Unternehmens. Die Experten von JP Morgan sind optimistisch und sehen deutlich höheres Kurspotenzial. Auf 1000 Euro - von zuvor 822 Euro - erhöht Sandeep Deshpande das Kursziel für die ASML-Aktie. Der Analyst der US-Bank JP Morgan bleibt weiter bei seiner Einstufung "Übergewichten". Insbesondere überzeugt den Experten der robuste Geschäftszyklus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
