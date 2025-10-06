Rheinmetall treibt seine Expansion im Bereich unbemannter Bodensysteme voran. Der deutsche Rüstungskonzern verhandelt derzeit mit dem kroatischen Spezialisten DOK-ING über eine strategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung der modularen Plattform "Komodo". Das Fahrzeug, das sowohl für militärische als auch zivile Aufgaben eingesetzt werden kann, soll noch in diesem Jahr in Form eines Demonstrators vorgestellt werden. Für Rheinmetall bedeutet das Projekt den Zugang zu einem innovativen Produkt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
