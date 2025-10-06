Es hatte sich zuletzt bereits etwas angedeutet, nun steht der Chemiekonzern BASF offenbar kurz vor dem Abschluss des Spartenverkaufs. Laut einem Pressebericht hat das Unternehmen einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden. Demnach befindet sich der Ludwigshafener DAX-Konzern in Exklusivgesprächen mit dem Finanzinvestor Carlyle, der andere Interessenten ausgestochen habe.Dies berichtet die Financial Times am Montag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Transaktion käme im Fall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
