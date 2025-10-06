Obwohl Mieterstrom sowohl für Vermietende als auch Millionen Verbrauchende wirtschaftlich sehr attraktiv ist, kommt es aus regulatorischen Gründen nicht voran. Das Institut der deutschen Wirtschaft beschreibt in einer Studie, dass andernfalls ein Potenzial von 60 Gigawatt erschlossen werden könnte. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in einer Studie (IW-Studie) die Attraktivität von Mieterstrom untersucht. Sie kommt dabei zu dem Schluß, dass das Modell hochwirtschaftlich ist, die Bürokratie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver