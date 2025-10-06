NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" belassen. Die Rohstoffpreise deuteten auf eine disinflationäre Entwicklung im kommenden Jahr hin, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die europäische Konsumgüterbranche. Anlagechancen sieht sie bei defensiven Qualitätsunternehmen, die weiterhin ein Volumenwachstum vorweisen können und vernünftig bewertet seien - namentlich Unilever, Danone, Kerry, AB Inbev, Heineken und Coca-Cola HBC. Dagegen rät die Expertin von hoch bewerteten Titeln in einem sich verschlechternden Konsumumfeld wie Lindt und Haleon ab./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 18:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 00:15 / BST





ISIN: GB00B10RZP78





