EQS-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

BayWa AG: BayWa AG nimmt Prognose für laufendes Geschäftsjahr 2025 wegen BayWa r.e. AG zurück



06.10.2025 / 15:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





BayWa AG nimmt Prognose für laufendes Geschäftsjahr 2025 wegen BayWa r.e. AG zurück

Die BayWa AG wurde von der BayWa r.e. AG darüber informiert, dass sich im Rahmen der noch andauernden Prüfungen zu den Auswirkungen der veränderten regulatorischen Rahmenbedingungen für die Förderung von erneuerbaren Energien in den USA (vgl. Ad-hoc-Mitteilung der BayWa AG vom 23. September 2025) Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass sich Auswirkungen auch auf das bereinigte EBITDA der BayWa r.e. AG im laufenden Geschäftsjahr 2025 ergeben können, insbesondere dass gegebenenfalls bereits angearbeitete Projekte im Rahmen des Vorratsvermögens neu bewertet werden müssen.

Vor dem Hintergrund dieser Information hält der Vorstand der BayWa AG die im Rahmen des Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts 2025 (dort S. 15 f.) bestätigten, im Prognosebericht des BayWa-Konzernfinanzberichts 2024 kommunizierten Ergebnisprognosen für das Segment Regenerative Energien und für den BayWa-Konzern für nicht mehr belastbar und zieht diese zurück.

Der Vorstand der BayWa AG ist aus heutiger Sicht weiterhin zuversichtlich, die Sanierung der Gruppe mit Hilfe entsprechender Gegenmaßnahmen im Sanierungszeitraum bis Ende 2028 erfolgreich abschließen zu können.

Kontakt:

06.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

