06.10.2025 / 15:13 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Covestro AG Straße, Hausnr.: Kaiser-Wilhelm-Allee 60 PLZ: 51373 Ort: Leverkusen

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 3912005AWHKLQ1CPLV11

2. Grund der Mitteilung X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte Sonstiger Grund:



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: UBS Group AG

Registrierter Sitz, Staat: Zurich, Schweiz

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

UBS AG



5. Datum der Schwellenberührung: 30.09.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 9,88 % 0,21 % 10,08 % 189000000 letzte Mitteilung 10,07 % 0,21 % 10,28 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE0006062144 0 50974 0 % 0,03 % DE000A40KY26 0 18609029 0 % 9,85 % US22304D2071 0 7034 0 % 0 % Summe 18667037 9,88 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe (DE0006062144) - Jederzeit 1372 0 % Nutzungsrecht an Aktien (DE000A40KY26) - Jederzeit 28177 0,01 % Nutzungsrecht aus ADR (US22304D2071) - Jederzeit 417 0 % Rückübertragungsanspruch aus Aktienleihe (DE000A40KY26) - Jederzeit 48281 0,03 % Summe 78247 0,04 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Short Put Options 19/12/2025 Physisch 175000 0,09 % Equity Swaps 29/09/2026-10/08/2027 Bar 148618 0,08 % Swaps On Baskets 05/01/2027 Bar 50 0 % Summe 323668 0,17 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Asset Management (Americas) LLC % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Australia) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Europe) S.A. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management (Singapore) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management (UK) Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Holding (No. 2) Ltd % % % UBS Asset Management Holding Ltd % % % UBS Asset Management Life Ltd % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Financial Services Inc. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Fund Management (Ireland) Ltd. % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Asset Management AG % % % UBS Asset Management Switzerland AG % % % UBS Fund Management (Switzerland) AG % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Americas Holding LLC % % % UBS Americas Inc. % % % UBS Securities LLC % % % - % % % UBS Group AG % % % UBS AG 8,22 % % 8,31 % UBS Switzerland AG % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

06.10.2025





