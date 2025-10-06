Anzeige
Montag, 06.10.2025
Das Paradox-Becken beweist seine Stärke - und American Critical Minerals sitzt direkt darauf
WKN: A40755 | ISIN: VGG2662B1031 | Ticker-Symbol: 9O2
Tradegate
06.10.25 | 16:01
11,400 Euro
+64,03 % +4,450
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CRITICAL METALS CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CRITICAL METALS CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,30011,60016:05
11,30011,60016:05
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.