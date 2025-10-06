Erst vor Kurzem hat Trump den Einstieg der US-Regierung bei Lithium Americas und MP Materials verkündet - jetzt folgt der nächste Paukenschlag. Die US-Regierung will sich dem Vernehmen nach an Critical Metals beteiligen. Für die Aktie des Bergbauunternehmens mit Niederlassungen in Schweden und Australien geht es daher vorbörslich um 75 Prozent nach oben. Wie Reuters berichtet, erwägt die US-Regierung einen Einstieg bei Critical Metals. Sollte eine Beteiligung zustande kommen, würden sich die USA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
