China erwägt eine Investitionsoffensive von bis zu einer Billion Dollar in den USA, während Trump ein neues "Wirtschaftswunder" ausruft. Europas Banken stehen unter Druck, besonders die Deutsche Bank kurz vor den Zahlen. Aston Martin schockt mit einer Prognosesenkung, dagegen sorgt AMD mit einem Milliarden-Deal mit OpenAI für Euphorie. Micron und Plug Power rücken mit Analysten-Upgrades ins Rampenlicht, Critical Metals wird zum geopolitischen Spielball. Und Tesla? Zwischen schwachen Zulassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
