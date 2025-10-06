München - Wolfgang Ischinger, Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), geht weiter davon aus, dass Jens Stoltenberg die Leitung der Konferenz übernehmen wird. "Jens Stoltenberg will unbedingt an diesem Plan festhalten, nach München beziehungsweise nach Berlin zu kommen", sagte Ischinger dem Podcast "Berlin Playbook" des "Politico" am Montag. "Ich selbst und das gesamte Team der Münchner Sicherheitskonferenz freuen uns darauf, ihn zu begrüßen."



Zum Zeitplan äußerte er sich zurückhaltend. "Ich wage jetzt keine Prognose, wann das ist. Ob das sich um Wochen oder Monate oder lange Monate handelt, lassen wir mal offen. Solange er in Norwegen festgehalten ist durch seine regierungsamtlichen Verpflichtungen, sind wir aber in gutem Zustand." Man warte nun "geduldig darauf, dass sich der Nebel, was den genauen Zeitablauf betrifft, lichten wird", so Ischinger.



Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet, die Bundesregierung gehe davon aus, dass Stoltenberg für die Aufgabe nicht mehr zur Verfügung stehe. Nach den jüngsten Wahlen in Norwegen im September ist Stoltenberg weiterhin Finanzminister.





© 2025 dts Nachrichtenagentur